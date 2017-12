Webcamafperser Aydin C. wil stilte doorbreken in beroepszaak

AMSTERDAM - Webcamafperser Aydin C. uit Tilburg wil tijdens het hoger beroep van zijn proces zijn stilzwijgen doorbreken. Dit heeft zijn advocaat Robert Malewicz vrijdag voor het gerechtshof gezegd tijdens een inleidende zitting in de rechtbank op Schiphol.

De 39-jarige Tilburger, die bij de rechtbank zijn kaken het gehele proces stijf op elkaar hield, was vrijdag zelf afwezig. Volgens zijn advocaat heeft hij griep.



Hij kreeg in maart bijna elf jaar cel aan zijn broek vanwege de digitale stalking en afpersing van 34 minderjarige meisjes in Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada en van een homoseksuele man in Nederland. Ook werd hij bestraft voor het maken en verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en bezit van harddrugs.Een van zijn vermeende slachtoffers was de Canadese Amanda Todd, die in 2012 op 15-jarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. Voor die afpersingszaak is C. niet in Nederland vervolgd, omdat Canada hem zelf wil berechten Aydin C. publiceerde deze week een boek dat hij in de gevangenis heeft geschreven. Daarin haalt hij uit naar justitie en de ouders van Amanda Todd.Meer over de geruchtmakende zaak lees je op onze themapagina