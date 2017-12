Beste hockeyster van de wereld: Lidewij Welten heeft nominatie op zak

DEN BOSCH - Hockeyster Lidewij Welten van HC Den Bosch is genomineerd als beste speelster van de wereld. Een titel die de tophockeyster die opgroeide in Valkenswaard in 2015 al eens in de wacht sleepte. De nominaties zijn vrijdag bekendgemaakt door de internationale hockeyfederatie (FIH).

Welten bindt de strijd aan met de Britse Alex Danson, de Amerikaanse Melissa Gonzalez, de Nieuw-Zeelandse Stacey Michelsen en de Argentijnse Delfina Merino.

Fans en deskundigen bepalen uiteindelijk de winnaar. Fans kunnen tot 14 januari hun stem uitbrengen.

Nominaties bij de heren

Bij de heren zijn met Billy Bakker en Mirco Pruyser twee Nederlandse spelers genomineerd. Zij hebben concurrentie van de Duitser Mats Grambusch, de Argentijn Gonzalo Peillat en de Belg Arthur van Doren.



In de categorie meest talentvolle hockeysters zijn bij de vrouwen Frederique Matla van HC Den Bosch en Laura Nunnink van Oranje-Rood uit Eindhoven genomineerd.