Bewoner zorginstelling vast voor neersteken man (31) uit Dongen

OOSTERHOUT - Een 39-jarige bewoner van een zorginstelling in Oosterhout is donderdagavond opgepakt, omdat hij in zijn woning een man uit Dongen zou hebben neergestoken. Dat meldt de politie.

De verdachte trok zijn mes in zijn huis aan de Kromsteven. Het 31-jarige slachtoffer vluchtte gewond naar een ander pand in de straat.



Ziekenhuis

Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis in Breda gebracht. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar is wel op de intensive care opgenomen.



De Oosterhouter is vastgezet. De politie is een sporenonderzoek begonnen.