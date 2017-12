'Het kostte me zes tot acht weken om weer terug te schakelen na Expeditie Robinson'

ASTEN - Astenaar Herold Dat wordt deze vrijdag overspoeld met telefoontjes en berichtjes. Donderdagavond was op tv te zien hoe de Astenaar uit Expeditie Robinson werd gestemd. "Maar het zijn allemaal positieve reacties. Het is heel leuk om te ervaren dat je mensen met je deelname kunt inspireren en laten genieten van het programma. Dat doet je goed als mens, daar kun je alleen maar trots op zijn."

Herold begon het programma op het eiland van de onbekenden. Samen met Imke, Marlé en Carlos. De BN'ers zaten ergens anders, verdeeld over Kamp Noord en Kamp Zuid. "Die dagen op het eiland van de onbekenden waren heel zwaar voor me", blikt Herold terug. "Daar was weinig uitdaging. Alleen via de evenwichtsproef kon je de oversteek maken naar Kamp Noord of Kamp Zuid."



Onder de radar

Het duurde liefst zestien dagen voordat Herold erin slaagde de evenwichtsproef te winnen. Vlak voor de samensmelting met de BN'ers. "Vanaf die samensmelting was ik meteen vol in beeld. Ik werd tweede tijdens de eerste proef die we met zijn allen deden en tijdens de tweede proef ook. Dan wordt het lastig om onder de radar te blijven..."



Opgejaagd wild

En dus was hij opgejaagd wild tijdens de eerstvolgende executie. Alle anderen wisten nu dat hij een gevaarlijke tegenstander was. In een poging een vroege uitschakeling te voorkomen, zette hij al zijn negen stemmen in op presentatrice Marieke Elsinga. "Ik wist dat Marieke en Ajax-voetbalster Anouk Hoogendijk op mij zouden stemmen. Dat had ik gehoord in het kamp. Als nog drie andere kandidaten dit ook zouden doen, had ik een probleem. Imke en Carlos wilden namelijk alleen elkaar helpen. Dus moest ik al mijn stemmen inzetten om te overleven en dat heb ik gedaan."



Immuniteit

Maar daardoor liep Herold groot gevaar tijdens volgende eilandraden. Hij kon zelf geen stemmen meer inzetten - en dus geen aanvallen van anderen pareren - terwijl iedereen wist dat hij een sterke deelnemer was. Hij zette alles op alles om tijdens volgende proeven immuniteit en een plaats op 'winnaarseiland' te verdienen. Maar judoka Carlos en acteur Niels Gomperts bleken telkens net iets te sterk voor hem. "Niels is een kei in puzzelen en Carlos is fysiek erg sterk."



Dat hij toch nog een paar eilandraden overleefde, had te maken met het feit dat de geblesseerde Danny Froger op zijn eigen verzoek werd weggestemd en acteur Roeland Fernhout succesvolle een aanval inzette op verpleegster Imke. Maar daarna was Herold toch echt zelf aan de beurt.



Overprikkeld

Hoe het spel na zijn vertrek verder ging, weet de Astenaar niet. "Als je het spel verlaat, hoor je er niets meer over. Maar ik vind Kaj Gorgels een hele fijne speler, net als Niels. Ik hoop dat een van hen gewonnen heeft."

Herold kijkt met veel plezier terug op zijn avontuur op de Filipijnen. "Je hebt niet veel nodig als mens", benadrukt hij. "In het gewone leven word je overprikkeld. De rust op de Filipijnen heb ik als erg prettig ervaren. Maar ja, we kunnen niet zonder werk. Je moet geld verdienen. Maar het terugschakelen naar de westerse levensstijl vond ik echt moeilijker dan het afschakelen. Het heeft me zes tot acht weken gekost om terug te schakelen naar het gewone leven. Dat heeft me echt wat kruim gekost."