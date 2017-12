Partij voor de Dieren hekelt levende kerststal met schapen bij basiliek in Oudenbosch

OUDENBOSCH - De Partij voor de Dieren wil af van de levende kerststal bij de basiliek in Oudenbosch. In een brief aan het parochiebestuur verzoekt de partij om vanaf dit jaar geen schapen meer in de stal te zetten. De dieren zouden gestresst raken en het gevaar voor vandalisme ligt op de loer, aldus de partij.

Al jarenlang is de kerststal op het kerkplein aan de Markt een van de grootste publiekstrekkers in de regio. Naast de Heilige Familie wordt de stal bevolkt door drie of vier schapen. Alleen tijdens de jaarwisseling worden de dieren op een ander plek ondergebracht.



'Doelwit vandalen"

Maar dat gaat de Partij voor de Dieren niet ver genoeg: "Mensen kunnen over het hek klimmen en er is geen 24-uurs toezicht", stelt de fractie. De partij is bang dat de kerststal doelwit wordt van vandalen zoals eerder gebeurde in Prinsenbeek. Daar werd in 2004 een kerststal in brand gestoken.



Bovendien vindt de partij dat de dieren worden blootgesteld aan stressfactoren zoals muziek, veel mensen, drukte en lawaai. En ook het vervoer van en naar de kersstal toe zou veel angst en spanningen oproepen bij de dieren. "Dit is niet goed voor het welzijn van de schapen."



'Bekijk alternatieven'

De Partij voor de Dieren vraagt de kerk om naar alternatieven zonder levende dieren te kijken, zoals 3D-films, toneelstukken, hoorspelen en animaties.