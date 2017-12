Eindhovenaar krijgt celstraf en TBS voor tereurplannen

ROTTERDAM - De rechbank heeft Eindhovenaar Hasan A. (24) veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf. Bovendien moet hij zich laten behandelen in eenTBS-kliniek. De rechtbank vond dat er voldoende bewijs is dat hij radicaliseerde en plannen maakte voor een aanslag. Zo vond de politie bij hem thuis allerlei info over vliegbasis Volkel, Eindhoven Airport en Kempen Airport.

Het OM eiste onlangs twee jaar en TBS met dwangverpleging. De straf valt dus iets zwaarder uit. De TBS met voorwaarden opgelegd, is een iets lichtere maatregel.



De man werd vorig jaar zomer opgepakt omdat hij met een bivakmuts door Eindhoven reed.

Sinds die tijd zit hij vast op de Terroristenafdeling in de PI Vught.



Het proces was in Rotterdam in de extra beveiligde zittingzaal. Dat is gangbaar bij terreurzaken.