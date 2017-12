Dronken wegpiraat maakt dollemansrit door Bakel

BAKEL - Een dronken wegpiraat heeft donderdag voor problemen gezorgd in Bakel en Aarle-Rixtel. De man botste meerdere keren opzettelijk tegen een auto met zijn bestelbus. Hij schepte bijna een fietser en verzette zich vervolgens hevig bij zijn arrestatie.

De dollemansrit begon donderdagmiddag in Bakel. Daar reed de 30-jarige met hoge snelheden door het dorp. Bijna werd een fietser slachtoffer van zijn roekeloze rijgedrag.

Van de weg drukken

Ook ramde de dronkenlap meerdere keren een auto. Daarvoor probeerde hij met zijn bestelbus diezelfde auto van de weg te drukken. De bestuurder van die auto liep nek- en rugklachten op. Zijn auto raakte zwaar beschadigd.

Agenten wisten de man later in zijn huis in Aarle-Rixtel te arresteren. De man verzette zich hevig. Hij beledigde en bespuugde de agenten. Op het bureau bleek dat hij veel te veel had gedronken. Ook reed hij zonder rijbewijs.

De man wordt poging tot zware mishandeling ten laste gelegd.