'Marlon G. ontvoerde meisje (16) wél als jihadbruid', OM in hoger beroep

Het paleis van Justitie in Den Bosch. (Archieffoto)

HEESCH - Het Openbaar Ministerie (OM) is het niet eens met de straf die Marlon G. opgelegd kreeg voor het ontvoeren van een meisje uit Heesch. Justitie wil dat de 39-jarige Amsterdammer ook berecht wordt voor het voorbereiden van een reis naar Syrië met haar als jihadbruid. De rechtbank sprak hem daarvan vrij en gaf hem twee jaar celstraf voor ontvoering en mishandeling.

De man hield het 16-jarige meisje vast in Antwerpen en vernederde en mishandelde haar. Ook zou hij volgens het OM met haar getrouwd zijn. Hij had plannen om met haar naar Syrië te gaan om daar mee te strijden met IS, denkt justitie.

Het OM wil dat G. drie jaar gevangenisstraf met tbs opgelegd krijgt. Dit eiste ze twee weken geleden ook, voordat de rechter uitspraak deed.



Rechter gaf geen tbs

De rechtbank ziet in dat de man waarschijnlijk een gestoorde persoonlijkheid heeft, maar kon niet met voldoende zekerheid zeggen dat er ook daadwerkelijk sprake van een stoornis is. G. kreeg daarom donderdag geen tbs opgelegd.