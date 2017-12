Zoon redt uitkijktoren van overleden vader: 'Het is echt iets van ons'

SINT OEDENRODE - Een ronkende kettingzaag betekende vrijdagmorgen het brute einde van de versleten, houten uitkijktoren in de polder tussen Sint-Oedenrode en Nijnsel. Het is tijd voor een nieuw begin met een nieuwe toren. Ruud de Wit gaat de toren van zijn overleden vader opnieuw bouwen. "Dat ik dit dadelijk geregeld heb, dat is gewoon prachtig."

Afgelopen zomer deed Ruud een bijzondere oproep. De houten uitkijktoren die zijn overleden vader met veel liefde had opgebouwd, was aan het slijten. De nalatenschap moest gered worden, vond Ruud, maar daar had hij wel hulp voor nodig.



Hulp van familie en vrienden

En die hulp is er nu. Een groep vrijwilligers, bestaande uit familieleden en vrienden van de overleden Mari de Wit, steekt de komende weken de handen uit de mouwen. Buurtbewoners en lokale bedrijven zorgden voor geld en materiaal.



"Ik heb zelfs een werkplaats bij houtbedrijf Van Aarle tot mijn beschikking. Daar ga ik de toren opnieuw bouwen om hem vervolgens naar de oude plek te verplaatsen." Voor dit speciale project heeft Ruud de hele maand december vrijgepland.Vrijdagochtend begon Ruud met de sloop van de toren van zijn vader. Iets wat hem niet in de koude kleren gaat zitten. "Ik had het er wel een beetje moeilijk mee. Nu gaat het echt gebeuren. Ik kan nu niet meer terug.”

De toren betekende veel voor zijn vader, maar ook voor Ruud zelf. “Het is gewoon echt iets van ons. Het is een stukje natuur waar ons pap heel veel kwam en dat wil je gewoon in ere houden. Als ‘ie wist dat ik er mee bezig was, dan denk ik wel dat ‘ie het mooi zou vinden.”



Ruud hoopt eind december klaar te zijn, zodat alle wandelaars weer uit kunnen kijken over de Dommel en de Knoptoren.