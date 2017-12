Vader twee weken langer vast voor dood baby Breda

BREDA - De 24-jarige vader uit Breda die deze week werd aangehouden vanwege de dood van zijn zoontje van zeven maanden, zit nog zeker twee weken vast. De rechter-commissaris in Breda heeft dat vrijdag bepaald.

De baby werd op zondag 19 november in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen en overleed een dag later. De officier van justitie verdenkt de verdachte vader van doodslag of mishandeling met de dood als gevolg.



De jonge ouders en hun kindje stonden onder toezicht van een jeugdzorgorganisatie. De begeleiding van het gezin werd verzorgd door de William Schrikker Groep. Het jongetje was eerder voor langere tijd uit huis geplaatst, maar de reden voor het toezicht en de begeleiding is niet bekend.



