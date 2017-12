Niemand anders betrokken bij dood echtpaar op woonwagenkamp

DEN BOSCH - Bij de dood van de man (60) en vrouw (58) die dinsdagavond werden gevonden in hun woonwagen in Den Bosch, is volgens de politie niemand anders betrokken. Dat laat de politie vrijdag na uitgebreid onderzoek en sectie op beide lichamen weten.

De politie gaat niet in op de vraag of het echtpaar zichzelf van het leven heeft beroofd of dat de een de ander iets heeft aangedaan.

De man en vrouw werden door een familielid in hun woonwagen aan de Sleutelbloemstraat gevonden. Vanwege de omstandigheden waaronder de twee werden gevonden, startte de politie een uitgebreid onderzoek. Een misdrijf werd hierbij niet uitgesloten.

Geen mededelingen

Nu doet de politie verder geen mededelingen meer over de zaak. Dit uit privacyoverwegingen en uit respect voor de slachtoffers en hun familie.