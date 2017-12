Dronken Oosterhouter slaat vrouw met fles en slaat agente in het gezicht

OOSTERHOUT - Een 41-jarige man uit Oosterhout is donderdagavond rond zeven uur aangehouden voor mishandeling en huisvredebreuk. Dat gebeurde in een flat in de wijk Oosterheide in zijn woonplaats.

De man was volgens de politie dronken en had kort daarvoor een 51-jarige vrouw met een fles tegen haar been geslagen. Bovendien weigerde hij haar flat te verlaten.

Vechthouding

Toen agenten arriveerden nam de man gelijk een vechthouding aan waarop hij werd aangehouden. Op de galerij probeerde de verdachte een agent te schoppen en kreeg een agente een klap in haar gezicht. De man werd met behulp van pepperspray overmeesterd en is naar het politiebureau gebracht.



Tijdens de aanhouding van de verdachte gedroeg een 52-jarige Oosterhouter zich hinderlijk. Zo moedigde hij de verdachte aan de agente nogmaals te slaan. Ook beledigde hij enkele agenten. Deze man is eveneens aangehouden.