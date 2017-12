Jürgen Locadia wil kampioen en topscorer worden met PSV en daarna vertrekken

EINDHOVEN - Jürgen Locadia is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen bij PSV. De aanvaller is toe aan een volgende stap in zijn carrière. Dit vertelde hij in een interview met FOX Sports.

Een vertrek in de winterstop is niet aan de orde. De spits wil eerst kampioen worden met PSV. “Als we goed eindigen, is het wel een idee om verder te kijken. Ik ben 24 geworden. Dat is een mooie leeftijd om ergens anders te gaan spelen.”

Debuut in Oranje

Locadia wil naast het kampioenschap ook graag topscorer worden. Debuteren voor het Nederlands elftal behoort ook tot zijn doelen. Hij werd al een paar keer geselecteerd, maar moest zich vervolgens geblesseerd afmelden.

De aanvaller is dit seizoen op dreef. Hij kwam in alle dertien gespeelde wedstrijden in actie. Daarin scoorde hij negen keer.