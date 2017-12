Terrorismeverdachte uit Syrië opgepakt in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een Syrische vluchteling is afgelopen dinsdag opgepakt in Bergen op Zoom in verband met terrorisme en mensensmokkel. Naast deze man heeft de politie ook drie Syrische vluchtelingen aangehouden in Arnhem, Diemen en Wageningen.

De man uit Bergen op Zoom zou van 2012 tot 2015 gevochten hebben bij Jabhat al-Nusra. Dat is een terroristische organisatie die banden heeft met Al Qaida.



Dat zou hij samen gedaan hebben met de verdachte uit Arnhem. Ze zijn 23 en 26 jaar oud. Twee jaar geleden reisden ze samen naar Nederland.



Terroristische misdrijven in Syrië

De politie doet onderzoek naar de telefoons van de twee mannen. Rechercheurs onderzoeken ook chatberichten en foto's. Daarop zijn de verdachten gewapend te zien in het strijdgebied. Justitie denkt dat de twee betrokken zijn bij terroristische misdrijven in Syrië.



De mannen kwamen op het netvlies van justitie toen afgelopen zomer een hennepkwekerij werd ontdekt in het huis van één van de verdachten in Oosterhout.



Samen met de verdachte uit Diemen (26), denkt Justitie dat ze de vierde verdachte naar Nederland hebben gesmokkeld. Die vluchteling is ook 26 jaar oud en woonde in Wageningen. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte.



Vliegen op valse naam

De man werd naar Nederland gesmokkeld door met een valse naam een vliegticket te kopen. De man vloog vanuit het Griekse Kreta naar Nederland, hij reisde op de naam van de Arnhemse verdachte. Bij die laaste nam de politie afgelopen week ook nog eens vier kilo hennep in beslag.



De mannen uit Bergen op Zoom, Arnhem en Diemen blijven nog zeker twee weken vastzitten. De gesmokkelde vluchteling moet nog zeker drie dagen in de cel doorbrengen.