Verbod op knalvuurwerk en pijlen 'is te kort door de bocht' vinden vuurwerkverkopers

ROOSENDAAL/TETERINGEN - Vuurwerkverkopers zijn verbaasd over het advies van de Veiligheidsraad om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden in Nederland. "Het is te kort door de bocht. De branche wil best concessies doen, maar ik twijfel of dit effect zal hebben", vindt vuurwerkverkoper Rob van Oosterhout uit Teteringen.

Ook zijn collega Patrick Jansen van Vesta Vuurwerk uit Roosendaal denkt daar zo over. "Het gevaar zit hem niet in het legale knalvuurwerk dat verkocht wordt. Ga je dat verbieden dan bevorder je juist de illegaliteit."



Illegaal vuurwerk grootste probleem

Met illegale knallers als cobra's gebeuren volgens de verkopers de meeste ongelukken. "De verwondingen komen in tachtig procent van de gevallen door het gebruik van illegaal vuurwerk", weet Van Oosterhout.



De Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzocht hoe de jaarwisseling veiliger en met minder letsel kan verlopen. Het verbod op knallers en pijlen kwam daaruit naar voren als voornaamste oplossing.



'Het is net als drugs'

Met een verbod kunnen de verkopers wel leven. "Daar zit niet het grootste deel van onze omzet", legt Janssen uit. Maar hij zou het wel erg jammer vinden voor de jeugd.



"Die jonge jongens lopen hier al weken in de vitrines te kijken welke rotjes ze willen. Waarom moet je die beleving weghalen. Dat is zonde en joost mag weten waar ze het dan vandaan gaan halen", doelt hij op het illegale vuurwerk. 'Het is dan net als met drugs, het mag niet maar mensen komen er toch wel aan", aldus Jansen.



"Als we het veiliger willen maken, moeten de overheid iets doen aan de grote stroom illegale bommen en granaten die het land binnenkomt", vindt Van Oosterhout. Daarmee is de Onderzoeksraad het eens. De raad adviseert dan ook om de opsporing en vervolging van de handel in illegaal vuurwerk te versterken.De Teteringse vuurwerkverkoper is wel verbaasd dat de Onderzoeksraad schrijft dat getroffen maatregelen niet hebben geleid tot een veiligere jaarwisseling. Rob van Oosterhout zit als grote verkoper van vuurwerk in een werkgroep met onder meer de gemeente Breda, GGD, Bureau Halt, politie en brandweer."De afgelopen twee jaar is het aantal schades en slachtoffers echt fors gedaald in de regio Breda", weet de verkoper. "Dat komt onder meer omdat de vuurwerkresten meteen worden opgeruimd op nieuwjaarsdag. Ook geven wij elke klant een zak om de vuurwerkresten in te stoppen mee."Ook de educatie van klanten is belangrijk vindt Van Oosterhout . "We geven veel tips en bijvoorbeeld de vuurwerkbrillen worden veel meer verkocht dan ooit te voren."