Een omgekeerde koeienmaag of een knoop van Fimo-klei: geef dit jaar eens kunst als sinterklaas- of kerstcadeau

Uit de serie 'The Strangers' van kunstenaarsduo The Nightshop

BREDA - Lopend door de expositie 'Honk' van het Stedelijk Museum Breda kun je niet alleen genieten van de kunstwerken, maar ook een sinterklaas- of kerstcadeau uitkiezen. In de cadeaumaand bij uitstek opent de Bredase kunstenaarsorganisatie KOP een tentoonstelling waar het geëxposeerde werk ook te koop is.

Meer dan vijftig Bredase kunstenaars heeft Michelle van der Poel van KOP uitgezocht. Wie de ruimte in het museum kent, houdt tevoren z'n hart vast: zo veel kunst zo dicht op elkaar. Maar het is gelukt. De expositie, blijft overzichtelijk, kleurrijk en heel divers.

Koeienmagen

"De magen van een koe." De Bredase kunstenaar Mandy den Elzen zegt het alsof er niets aan de hand is. "Ik haal ze bij het slachthuis. Daarna moet ik ze helemaal leeg en schoon maken en dan worden ze gelooid en binnenstebuiten gekeerd." De magen liggen voor haar op een sokkel. Het heeft iets weg van een enorm leren kussen met telkens andere vormpjes aan het oppervlak. Mandy heeft succes met haar magen. Ze exposeert ze op allerlei plekken in de wereld en kan leven van haar werk als kunstenaar.

KOP noemt de kunstenaars 'Breda's Finest'. De kijker kan in ieder geval snel vaststellen dat er geen eigen Bredase stijl is. Er staat veel moois tussen maar iedereen heeft zijn eigen aanpak. Wie met de kunstenaars over Breda begint te praten, belandt al snel in een gesprek over 'het gezellige' en 'het Bourgondische' van de stad.

Playdoh

Wencke Nilsson studeerde in Rotterdam en kwam daarna pas naar Breda. Ze heeft nu een atelier in de Koepel, de oude gevangenis aan de rand van het centrum. In het museum wordt op een van de muren een door haar gemaakte animatie geprojecteerd.

Op de muur er schuin tegenover hangt 'Color Model 7' van Michiel van der Zanden. Een knoop in de olympische kleuren van vingerdikke staven Fimo-klei, een product uit de hobbywinkel. Van der Zanden werd geïnspireerd door zijn eigen kinderen die met Play-Doh bezig waren. De kleuren van de klei komen naast elkaar prachtig uit wat de simpele vormen iets heel vrolijks geeft.

Honk loopt tot 7 januari. Gewoon kijken zonder iets te kopen mag uiteraard ook.