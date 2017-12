PSV wil zegereeks tegen Sparta voortzetten: 'Liefst met goed voetbal, maar winst is belangrijker'

EINDHOVEN - Trainer Phillip Cocu wil niet van een 'cruciale' maand spreken. Maar met nog zes wedstrijden in drie weken te gaan, wordt PSV nog wel even flink getest voor de winterstop. In die reeks zit onder meer de kraker in Amsterdam tegen Ajax, maar zondag staat als eerste een relatief eenvoudige thuiswedstrijd tegen Sparta op het programma.

Eerst die wedstrijd maar even schadevrij doorkomen, pas dan kan er over Ajax gedacht en gesproken worden. Dat is wat Cocu zijn spelers, maar ook de buitenwacht lijkt in te peperen. Want zijn ploeg mag dan nog steeds de comfortabele koploper zijn. De kwetsbaarheid van zijn team is ook bijna iedere wedstrijd zichtbaar.

"Wij hebben 100 procent focus nodig op iedere wedstrijd. Als we dat doen, zijn we moeilijk te verslaan. Maar als we onze gedachte al laten gaan op de daaropvolgende wedstrijd tegen Ajax dan kan dat ons duur komen te staan. Dat willen we vermijden, want we willen het goede gevoel met de juiste resultaten nog langer vasthouden."

Goede resultaten, maar ook goed voetbal

Met de juiste resultaten zit het tot dusver wel snor bij PSV. Alleen bij Heerenveen werd verloren; alle andere competitie-wedstrijden leverden de volle buit op. Maar dat gebeurde niet altijd met overtuigend of goed voetbal. Bij de laatste drie overwinningen kroop PSV zelfs soms door het oog van de naald. En dus is het wachten op een oogstrelende en overtuigende zege op Sparta in eigen stadion.

Cocu: "Het is altijd de doelstelling om dat met goed en overtuigend voetbal te doen. Dat is tegen Excelsior gedeeltelijk gelukt. Vooral de eerste helft. Dat gaan we tegen Sparta ook weer proberen, maar wel in combinatie met resultaat. Want het gaat er vooral om dat je wedstrijden moet winnen. We streven ernaar om dat met goed en verzorgd voetbal te doen. Maar uiteindelijk moeten we er wel voor zorgen dat we na 90 minuten winnen."

Militaire training

PSV kon de afgelopen week blessurevrij toewerken naar de komende wedstrijd tegen Sparta. Daarvoor onderging de complete selectie ook een militaire training in Oirschot. De vermoedelijke opstelling van PSV tegen Sparta: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat, Brenet; Van Ginkel, Pereiro, Hendrix; Locadia, De Jong, Lozano.