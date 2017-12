Den Haag wordt wakker? Na ministers nu Kamercommissie op bezoek om aanpak drugscriminaliteit

EINDHOVEN - De Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie kwam vrijdag langs om te zien hoe het is gesteld met de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld in de provincie. Ze werden rondgeleid door de Eindhovense burgemeester en voorzitter van de Taskforce Brabant-Zeeland John Jorritsma. “Ze zijn zeer onder de indruk weggegaan.”

Het is het derde hoge bezoek uit Den Haag in iets meer dan twee maanden waarbij de focus ligt op de aanpak van de georganiseerde misdaad. Eerder kwamen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Ollongren van Binnenlandse Zaken al op bezoek om te spreken over de Brabantse onderwereld.



Indruk

Vooral de hardnekkigheid van de criminaliteit heeft indruk gemaakt, zegt CDA-er en voorzitter van de Kamercommissie Madelaine van Toorenburg tegen Omroep Brabant. De Kamerleden kregen een rondrit aangeboden door de provincie en voerden de hele dag gesprekken met betrokkenen over de Brabantse aanpak van ondermijning. Van Toorenburg: “Ik ben onder de indruk van hoe breed het monster is, van motorbendes tot de enorme productie van XTC.”

Volgens Van Toorenburg is de aanpak van ondermijning – de verwevenheid tussen boven- en onderwereld - een van de weinige onderwerpen waar de verschillende partijen op dezelfde lijn zitten. Toch leidt dat nog niet direct tot een grote zak met geld.



Schijntje

Honderd miljoen, dat is de toezegging die in het regeerakkoord staat. Een schijntje in vergelijking met de 150 miljoen die burgemeester Jorritsma alleen al voor Brabant nodig denkt te hebben. Maar dat bedrag zal voorlopig niet omhoog gaan als het aan de Kamerleden ligt. Van Toorenburg: “Het is niet alleen maar geld, maar ook ruimte om het aan te kunnen pakken. Daar zetten we nu op in.”

Toch is Jorritsma niet nukkig over het Haagse bezoek “Een bedrag van honderd miljoen voor heel Nederland is een spetter op een hete kachel. Daar hebben we niks aan. Maar het is het begin van erkenning.” Erkenning die de Brabantse burgemeesters lang hebben gemist.



“Ik wacht nu af met wat voor plan van aanpak het kabinet nu gaat komen. Als die plannen er zijn, zit ik vooraan”, zegt Jorritsma.