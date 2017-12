101-jarige Joke werd beroofd in haar eigen huis, maar de Sint komt haar een hart onder de riem steken

TILBURG - Sinterklaas komt niet alleen bij kinderen langs. Hij stond vrijdagmiddag op de stoep bij de 101-jarige Joke in Tilburg. Afgelopen week werd ze beroofd in haar eigen huis en om haar een hart onder de riem te steken kwamen Sint en Piet vrijdag een cadeautje brengen.

Want het was een indrukwekkende week voor Joke: "Ik denk er nog wel vaak aan hoe ze dit toch kunnen doen", vertelt ze. Dinsdag werd ze beroofd in haar eigen huis door een jongen van ongeveer 20 jaar oud. Hij beweerde dat hij van een kabelmaatschappij was en dat hij nog vijftig euro moest terugkrijgen. Toen ze hem binnenliet nam hij de enveloppen met sinterklaasgeld mee: 1100 euro in totaal.

'Och sinterklaas'

En hoewel Joke liever geen vreemde mannen meer aan haar deur krijgt, was ze wel heel blij dat Sinterklaas vrijdag op de stoep stond. Zodra de Sint en piet binnenkwamen, werden haar ogen groter en kwam er twee minuten niks anders uit de mond van Joke dan: "Och, Sinterklaas. Och, Sinterklaas." Ze is duidelijk onder de indruk. "Hartstikke leuk dit. Tsjongejonge."

LEES OOK: 101-jarige Tilburgse beroofd in eigen huis: 'Wat een lafbek, mijn oma is zó over de zeik!'

De verrassing doet de Tilburgse zichtbaar goed. Want hoewel ze goed kan vertellen over wat haar overkwam, slaapt ze nog niet helemaal lekker. "Ik pak nu altijd een slaaptabletje of aspirientje voordat ik ga slapen." Ze hoopt de jongen nooit meer te zien, maar als ze dan nog iets mag zeggen is het toch wel dat hij dit niet meer mag doen. "Want jongen waar ben je mee bezig", aldus oma Joke.

'Och, ik zal dik worden'

De Sint komt niet met lege handen. Hij heeft een mandje meegebracht voor Joke. Bokkenpootjes, ontbijtkoek, appelsap en ander lekkers. "Och, ik zal toch dik worden", grapt de 101-jarige.

En net als Joke denkt dat het feest afgelopen is, staat er nog een bloemist op de stoep. "Ik kom met een bloemetje namens de burgemeester". Weer worden de ogen van de Tilburgse groter en is ze zichbaar onder de indruk. "Dat is van die nieuwe, hè", reageert ze. "Het is allemaal druk, druk, druk vandaag". Of ze lekker zal slapen na deze drukke dag? "Ja, ik denk het wel. Maar ik neem wel een tabletje hoor."