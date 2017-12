John van den Heuvel doet aangifte tegen No Surrender om bedreigingen

EINDHOVEN - John van den Heuvel heeft onlangs aangifte gedaan tegen No Surrender. De misdaadjournalist zou bedreigingen hebben ontvangen van de motorclub. De Eindhovenaar volgt No Surrender al lange tijd. Vrijdag publiceerde hij samen met een collega nog verhalen over ex-leden van de motorclub.

Hierin zou een ‘ontluisterend’ beeld ontstaan over het geweld en de drugsgerelateerde misdrijven binnen de club. Volgens Van den Heuvel zou geweld tegen journalisten bovendien worden aangemoedigd.



Onder vuur

No Surrender ligt al langer onder vuur. Leden van de club zijn het afgelopen jaar regelmatig in aanraking met de politie gekomen. Zo werd de club in verband gebracht met een mishandeling bij de Ikea in Breda en er loopt nog een onderzoek tegen ex-clubpresident Klaas Otto, die in voorarrest zit.



De huidige leider van No Surrender, Henk Kuipers, ontkent dat zijn club betrokken is bij misdaden. Maar leden van de club schetsen volgens Van den Heuvel een totaal ander beeld.

Zo worden ze gestraft als ze de club de rug toekeren. Het komt voor dat ze dan in elkaar worden geslagen of hun familie wordt lastiggevallen.