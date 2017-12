Brandweer bevrijdt paard uit sloot, dier zat ruim een uur vast

Het paard kwam vast te zitten in de sloot. (Foto: Persbureau Midden Brabant)

DE MOER - Een paard is vrijdagmiddag vast komen te zitten in een sloot in De Moer. De brandweer heeft het dier na ruim een uur uit zijn benarde positie bevrijd. Er moesten meerdere kranen aan te pas komen om het paard uit het water te krijgen.

Een vrouw liep volgens een getuige met het paard aan de hand op de Pastoor Kampstraat. Hoe het dier precies in de sloot terechtkwam, is niet duidelijk.

Meerdere kranen

De brandweer probeerde het dier eerst zelf uit de sloot te halen, maar liet al snel een kraan komen. Maar ook daarmee kregen de hulpverleners het paard niet uit het water. Er kwam een kraan van een bedrijf om het dier te bevrijden.