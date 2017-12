Gestolen iPads, iPhones, horloges en veel meer gevonden in Fijnaart, waarde 273.000 euro

FIJNAART - De politie heeft woensdagavond gestolen iPads, iPhones en tientallen dozen met horloges, elektronische apparatuur en sigaretten ter waarde van 273.000 euro ontdekt in een loods in de buurt van Fijnaart. Vijf mannen, van wie de loods zou zijn, zijn opgepakt.

Een speciale dienst van de politie deed al langer onderzoek naar de groep. Ze worden verdacht van ladingdiefstallen op beveiligde parkeerplaatsen. In samenwerking met het Openbaar Ministerie zijn de mannen uiteindelijk aangehouden.



Spullen in beslag genomen

De verdachten zijn vier Albanezen van 35, 36, 37 en 38 jaar en een Roemeen van 31 jaar oud. De gevonden spullen in de loods zijn in beslag genomen. Ook zijn er twee trekkers, een oplegger en twee auto’s afgepakt.



Naast de loods werd een woning in Schiedam doorzocht. Bij de verdachten werden jammers (radiozendapparatuur) en portofoons aangetroffen.