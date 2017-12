Blunderende omgevingsdienst komt bijna een miljoen euro tekort

DEN BOSCH - Provinciale Staten maken zich grote zorgen over de gang van zaken bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord. De dienst heeft een tekort van bijna 1 miljoen euro en de dienst heeft fouten gemaakt waardoor de vestiging van een mestfabriek in Oss is vertraagd. Volgens GroenLinks heeft de ODBN rond de mestfabriek ronduit geblunderd.

De Brabantse Omgevingsdiensten controleren in het buitengebied onder meer op drugsdumpingen, stropen en wildcrossen. De diensten controleren ook of bedrijven milieuregels overtreden.



Gedeputeerde Johan van den Hout heeft vrijdag bekend gemaakt dat de dienst in Brabant-Noord een tekort heeft van 960.000 euro. Al eerder werd bekend dat de dienst fouten heeft gemaakt rond de procedures rondom de mestfabriek in Oss.



Huiswerk niet gedaan

De bestuursrechter schorste de milieuvergunning voor de fabriek. De provincie ging daartegen in hoger beroep maar dat werd door de Raad van State in hoger beroep niet ontvankelijk verklaard. De provincie geeft de de ODBN daar de schuld van omdat die het huiswerk niet goed had gedaan.



Gedeputeerde Van den Hout is boos over het tekort dat nu is ontstaan. De provincie kreeg daarvoor ook geen signalen van de dienst. De financiële problemen en de fout rondom de mestfabriek zijn volgens de gedeputeerde een opeenstapeling van problemen. Niet alleen bij de dagelijkse uitvoering van de controletaken als ook bij de manier waarop de dienst geleid wordt.“Onze zorg hierover hebben wij meerdere malen bij de dienst kenbaar gemaakt, zowel op medewerkers-, directie- als bestuurlijk niveau”, aldus de gedeputeerde.GroenLinks en de VVD hebben er nu vragen over gesteld. “Het gemeentebestuur van Oss spreekt al van een blunder. De vergunningsverlening loopt verdere vertraging op. De onduidelijkheden zijn nog niet opgelost. Het is een volgend signaal dat de ODBN niet optimaal functioneert”, aldus GroenLinks.