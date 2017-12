FC Den Bosch scoort er op los tegen Go Ahead Eagles, FC Eindhoven mist 2 strafschoppen [LIVE]

EINDHOVEN - Vijf Brabantse ploegen komen vrijdagavond om acht uur in actie in de Jupiler League. Eindhoven treedt thuis aan tegen FC Oss, RKC Waalwijk neemt het op tegen Helmond Sport en FC Den Bosch reist af naar Deventer voor een pot tegen Go Ahead Eagles. Volg de wedstrijden hier live.

FC Eindhoven – FC Oss (0-0)

Eindhoven en Oss zijn allebei weggezakt naar de lage middenmoot. Eindhoven ging in de laatste wedstrijd fors onderuit tegen De Graafschap, terwijl Oss het af moest leggen tegen RKC.



De wedstrijd tussen Eindhoven en FC Oss loopt nog niet bepaald over van de spanning. Het staat bij de rust nog 0-0. Het vertoonde spel kan de fans nog niet bekoren.Spits Mart Lieder krijgt de kans om Eindhoven via de penaltystip op voorsprong te zetten, maar hij schiet naast.RKC hoopt in eigen huis tegen laagvlieger Helmond Sport een kleine opmars naar boven voort te zetten. Er is in Waalwijk zelfs nog een klein beetje hoop op een periodetitel. RKC staat nu derde in de tweede periode. Voor Helmond is een overwinning noodzakelijk om niet nog verder weg te zakken. De ploeg staat twee-na-laatste.In Waalwijk is het spel in de eerste helft niet heel veel beter dan in Eindhoven. Er zijn amper kansen te noteren in de eerste 45 minuten, en ook geen goals. Greene is in de 29e minuut nog het dichtste bij een doelpunt, maar hij raakt de bal niet goed na een voorzet van Ndefe.RKC Waalwijk komt op voorsprong in de 52e minuut via Serginho Greene.Den Bosch liet in de vorige twee wedstrijden punten liggen. De hoogstgenoteerde ploeg uit Brabant moet eigenlijk winnen om aansluiting bij de top te houden.Den Bosch komt in de negende minuut op voorsprong. De goal is van aanvaller Jort Van der Sande. En Van der Sande is op dreef, in de 29e minuut schiet hij voor de tweede keer de bal tegen de touwen.FC Den Bosch blijft vrolijk doorgaan met scoren in de eerste helft. Niek Vossebelt maakt er in de 38e minuut 3-0 van.