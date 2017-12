Zachte G lijkt al een wintertraditie, Guus Meeuwis start tweedaagse in Ziggo Dome

AMSTERDAM - Guus Meeuwis opent vanavond in de Ziggo Dome de tweede Wintereditie van Groots met een zachte G. Zaterdagavond volgt het tweede optreden van de Tilburgse artiest in de Amsterdamse muziekhal.

Dat een zachte G ook populair is boven de rivieren, blijkt uit de prima kaartverkoop. De hoge verwachtingen van de concertreeks worden ook duidelijk op social media.





Guus Meeuwis denkt dat er na een succesvolle eerste editie in 2016 een nieuwe traditie in de maak is. "Die Winterconcerten waren zó onwijs leuk dat we niet lang hebben getwijfeld om het nog een keer te doen. Alsof we in een wervelwind van kerstelfjes en pepernoten waren beland. Ik denk dat we met redelijke zekerheid kunnen zeggen dat we een nieuwe traditie zijn begonnen en hier nu elke winter terugkeren."