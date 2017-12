Man neergestoken bij burenruzie, politie valt woning binnen

OOSTELBEERS - Een ambulance en een groot aantal agenten zijn vrijdagavond uitgerukt voor een uit de hand gelopen burenruzie aan de Hoogeindseweg in Oostelbeers. Bij de ruzie is een man met een onbekend voorwerp neergestoken. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

De politie is na de ruzie volgens een ooggetuige met groot machtsvertoon een woning binnengevallen. Meerdere agenten drongen met schilden en kogelwerende vesten het pand binnen. Daar is niemand bij aangehouden. De politie laat weten dat de verdachte die het slachtoffer heeft neergestoken nog voortvluchtig is.



Over de aanleiding van de ruzie is nog niets bekend. De recherche is aanwezig om verder onderzoek te doen.



Na de ruzie werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet geland.