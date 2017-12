Trainer FC Eindhoven stapt na dit seizoen op, club betreurt besluit Van Leeuwen

EINDHOVEN - Hoofdtrainer Wilfred van Leeuwen verlaat FC Eindhoven aan het einde van dit seizoen. Hij heeft de club deze week op de hoogte gebracht van zijn besluit. De trainer tekende afgelopen zomer een eenjarig contract.

FC Eindhoven is zeer tevreden over de werkwijze van Van Leeuwen en betreurt daarom zijn besluit. Van Leeuwen maakt op privé-, zakelijk en voetbalgebied een andere keuze, zo laat de club op haar eigen website weten. FC Eindhoven zegt de beslissing van de trainer te respecteren.

De coach zal in goed overleg het seizoen in de Jupiler League afmaken. Het doel blijft om de nacompetitie te bereiken, aldus Wilfred van Leeuwen.



Amateurs

Het is opmerkelijk dat het vertrek van de trainer al voor de winterstop duidelijk is. FC Eindhoven was na het vertrek van zijn voorganger Ricardo Moniz juist erg tevreden met de komst van Van Leeuwen. Hij kwam over van de amateurs VVSB uit het Noord-Hollandse Noordwijkerhout.

LEES OOK: FC Eindhoven heeft nieuwe trainer, fans hadden het laatste woord