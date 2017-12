Topscorer Mart Lieder maakt 'geen slimme keuze' en faalt twee keer: 'Dit gun je niemand'

EINDHOVEN - Het is bij FC Eindhoven tot nu toe het seizoen van spits Mart Lieder. De aanvaller is van groot belang. Hij is een aanspeelpunt, brengt ervaring en scoort veel. Maar het is niet altijd alleen maar goed wat hij doet, tegen FC Oss ging vrijdagavond twee keer mis vanaf de strafschopstip.

"Als je twee penalty’s mist en je komt alsnog op voorsprong, dan moet je de wedstrijd gewoon over de streep trekken", was Lieder na afloop duidelijk in zijn conclusie. "Als je twee penalty’s mist, dan verdien je het misschien ook niet om te winnen."



In minuut 47 werd schoot Lieder naast, tien minuten later pakte FC Oss-goalie Xavier Mous de bal. "Er werd wel gevraagd: neem je hem nog een keer? Ik had hem beter aan iemand anders over kunnen laten. Ik was misschien nog iets te gefrustreerd van die eerste, die schoot ik heel dramatisch in. Ik kies er voor om hem nog een keer te nemen, dat was geen slimme keuze."



Thijs van Pol zette FC Oss in de tweede helft op voorsprong. Dat kan mede door de twee missers van Lieder. In het veld heeft hij niet staan lachen om de missers van de FC Eindhoven-spits. "Dat gun je niemand, ook niet je concurrent. Ik zei al tegen mijn tegenstander, knap dat hij ook voor de tweede keer gaat staan. Alle respect voor hem."Trainer Wilfred van Leeuwen blijft gewoon vertrouwen houden in zijn topscorer, Lieder mag volgende keer gewoon weer achter de bal gaan staan als FC Eindhoven een penalty krijgt. "Een pingel moet er gewoon in. Krijg je er twee, moet er in ieder geval een in.” Van Leeuwen heeft vanaf de kant niet staan schreeuwen om de tweede door iemand anders te laten nemen. "Die gasten moeten het in het veld uitzoeken. Hij is 27, dan moet je dat die gast ook toevertrouwen.""Je kunt als een idioot gaan staan schreeuwen. Maar als iemand anders hem neemt en die mist, krijg je dat weer. Hij heeft tot nu toe ook nog niet gemist", aldus de oefenmeester. "Ik heb geen lijstje. Lieder neemt gewoon de pingels. Wil hij ze niet nemen, dan neemt de speler die goed in zijn vel zit de penalty."