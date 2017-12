Auto raakt van de weg en belandt tegen een boom, bestuurder zwaargewond

BRAKEL - Een Brabantse automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto van de weg raakte in het Gelderse Brakel. De auto kwam tegen een boom tot stilstand. Het ongeluk gebeurde op de Van Heemstraweg, de N322.

In verband met de ernst van het ongeluk werden twee ambulances en een traumaheli opgeroepen. De bestuurder is door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Daarna is hij in een ambulance naar het Universitair Medisch Centrum in Utrecht gebracht. De arts van het trauma-team ging mee in de ambulance.



Erg mistig

Waar de automobilist precies vandaan komt, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.



Tijdens het moment van het ongeluk was het erg mistig. Of dit een rol speelde bij het ongeluk, is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.