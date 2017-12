Naakte man rent inbreker achterna

De man moest in zijn adamskostuum achter de inbreker aan. (Foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM - Bewoners in de omgeving van de Meeussenstraat in Bergen op Zoom die vrijdagnacht rond kwart over twaalf nog wakker waren, hebben vast raar opgekeken toen ze ineens een naakte man voorbij zagen rennen. Het bleek om een bewoner te gaan die achter een inbreker aanzat.

De bewoner van een huis aan de Meeussenstraat lag te slapen. Hij moest naar de wc en zag toen een inbreker in zijn woning. De inbreker ging ervandoor en de bewoner ging er in zijn adamskostuum achteraan.



Tijdens die achtervolging hebben verschillende mensen de politie gebeld om te vertellen waar de twee renden. Ter hoogte van de Iepstraat raakte de naakte man de inbreker kwijt. Hij ging naar huis om zich aan te kleden en stapte in de auto om verder te zoeken naar de dief.

Gepakt

De man is een half uur later aangehouden op het Piusplein. Hij zit vast. Het gaat om een 26-jarige inwoner van Bergen op Zoom.