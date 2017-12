Problemen op Eindhoven Airport vanwege dichte mist

Verschillende vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. (Foto: Jorrin Hulst)

EINDHOVEN - Verschillende vluchten vanaf Eindhoven Airport zijn zaterdag vertraagd of geannuleerd vanwege de mist. Het vliegveld adviseert reizigers om de reisinformatie op de website goed in de gaten te houden, maar kan niet zeggen of de problemen nog lang gaan duren.

Reiziger Jorrin Hulst zou vrijdagavond al naar Londen vliegen vanaf Eindhoven, maar wacht zaterdagochtend nog altijd op een vlucht. "Onze vlucht zou om half negen vertrekken, we stonden maar te wachten zonder enige informatie", vertelt hij aan Omroep Brabant.



Gestrand

Volgens Hulst zijn er honderden gestrandde reizigers. Volgens de laatste informatie zijn er minimaal drie vluchten geannuleerd.