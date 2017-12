Stijn Vreven hoeft nu geen goed of attractief voetbal bij NAC: 'Gaat om drie punten'

BREDA - De opdracht voor NAC is zondag hetzelfde als in de afgelopen weken, de Bredase ploeg moet punten pakken om de concurrentie niet uit zicht te verliezen. Het gat is nu nog niet heel groot, want nummer dertien FC Groningen heeft maar drie punten meer. Hekkensluiter Roda JC volgt NAC echter op slechts twee punten.

Winst, dat is zondag tegen Excelsior daarom het belangrijkste. De manier waarop de drie punten in Breda blijven doet er eigenlijk niet toe. “In principe niet. Je kan wel goed voetbal willen spelen of attractief voetbal, maar aan het einde gaat het enkel en alleen om de drie punten”, geeft trainer Stijn Vreven aan.



Mounir El Allouchi heeft goede hoop op een zege. “Alle wedstrijden die wij spelen zijn belangrijk. Maar voornamelijk nu, we hebben te weinig punten. Ik denk dat een overwinning heel veel kan brengen voor ons. Dan is het vertrouwen compleet terug, dat weet ik honderd procent zeker. Het enige wat we nodig hebben is een overwinning. Ik hoop dat we die zondag kunnen pakken.”



'Vertrouwen is het belangrijkste'

Vreven heeft geprobeerd ervoor te ze zorgen dat zijn ploeg het gevoel van de tweede helft tegen Heracles Almelo meeneemt naar het duel met Excelsior. Op een positieve manier. "Absoluut. Dat is de belangrijkste factor nu. We kunnen met z’n allen de kop in het zand steken, treuren en janken. Natuurlijk moeten we heel kritisch zijn naar onszelf toe, maar we moeten vooral samen blijven. Saamhorigheid tonen, wilskracht tonen. Er alles aan doen om driepunters te pakken."



De Belgische oefenmeester wil zijn spelers vertrouwen geeft. "Daar moeten we niet flauw over doen, dat komt met wedstrijden winnen. Zeker als je een jonge groep hebt. Dan ga je die driepunters meepakken in je vertrouwen om beter te gaan voetballen. Ik ben er van overtuigd als we er een over de streep trekken, dat er meerdere gaan volgen."



El Allouchi verwacht snel goede resultaten. "Ik weet dat wij een hele goede voetballende ploeg hebben. We hebben twee matige wedstrijden gespeeld. De eerste helft tegen Heracles was heel matig, die week daarvoor wil ik het niet over hebben. Maar daarvoor hebben we goede wedstrijden gespeeld, daar kun je op terugvallen. Alleen hadden we die wedstrijden op slot moeten gooien, dat is een verbeterpunt voor ons."De vraag is hoe een ploeg het op slot gooien van wedstrijden ineens onder de knie gaat krijgen. "Dat is hetzelfde als trainen op het schieten van een penalty." De middenvelder hoopt dan ook dat NAC naast de ontwikkeling die het doormaakt ook wat geluk krijgt. "Ik wil geen excuses zoeken, maar het geluk was niet aan onze zijde. We moeten op dezelfde voet verdergaan, vol overtuiging."