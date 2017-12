Berucht viaduct Waalwijk: Dit keer sneuvelde de waarschuwingsbalk

WAALWIJK - Bij het viaduct aan de Hertog Janstraat in Waalwijk komen regelmatig vrachtwagens klem te zitten. Dat gebeurde zaterdag eens niet dankzij de waarschuwingsbalk, maar een onbekende chauffeur reed wel diezelfde waarschuwingsbalk kapot.

De balk hing daardoor gedeeltelijk over de weg. De chauffeur was nergens meer te bekennen. Het is onduidelijk of hij zelf de politie heeft gebeld. Rond acht uur zaterdagochtend kwam de melding bij Rijkswaterstaat binnen. De waarschuwingsbalk is inmiddels weer gemaakt.



Het viaduct loopt onder de A59 door. In de afgelopen jaren reden zeker vijf chauffeurs hun vrachtwagens klem. Twee maanden geleden ging het nog goed mis. Toen reed een chauffeur zich muurvast.