Spookrijder in brommobiel veroorzaakt botsing op A59

WAALWIJK - Een dertigjarige spookrijder in een brommobiel heeft, wonder boven wonder, een frontale botsing op de A59 overleefd. Ook de bestuurder van het busje dat op de brommobiel botste, liep geen verwondingen op.

Het ongeval gebeurde rond twee uur ’s middags. Volgens de politie reed de bestuurder van de brommobiel vermoedelijk vanaf de Laageindsestoep in tegengestelde richting de A59 op richting Hooipolder. Daarna nam de man bij Waalwijk West de afslag en reed frontaal op het busje dat juist de oprit naar de A59 nam.



Opgetakeld

De bestuurder van de brommobiel komt uit Heesch. Hij is door de politie gehoord en zijn voertuig is afgevoerd met een takelwagen.