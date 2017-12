EINDHOVEN - 2017 was niet alleen een bewogen nieuwsjaar. Veel Brabanders zullen dit jaar niet snel vergeten, omdat zij in hun eigen leven hoogte- en dieptepunten kenden. Tientallen mensen reageerden op de oproep om hun meest bijzondere moment van het jaar te delen met ons. Negen verhalen delen we met de rest van Brabant. Vandaag de eerste drie verhalen.

Noëlla van Dongen uit Wintelre

"Op Moederdag ben ik ten huwelijk gevraagd. Mijn zoontje van toen twee jaar oud maakte mij wakker met een shirt aan waarop stond 'Mama, wil je met Danny trouwen'? Daarna ging mijn vriend op de knieën.



Natuurlijk is een aanzoek altijd bijzonder. Wat het voor mij zo dubbel bijzonder heeft gemaakt is dat dit mijn tweede aanzoek is. Ik trouw namelijk als jonge weduwe voor een tweede keer en heb dit dan ook met een lach en een traan beleefd.



Daarnaast is Moederdag een speciale dag voor mij. Deze dag symboliseert voor mij mijn moederschap van al mijn kinderen. Ook die van mijn twee overleden dochters."





Lex Adam uit Steenbergen

"In 2016 heb ik mijn partner op haar sterfbed beloofd dat ik een marathon zou lopen. In oktober 2017 heb ik de marathon van Eindhoven gelopen. Dat was de eerste keer dat ik een marathon liep en was toen 56 jaar. Om een eerste marathon te lopen in je leven is zeker dan een bijzonder moment."





Maria Kalis uit Oudenbosch

"Mijn moment van 2017 vond plaats op 16 februari. Het was donderdagmiddag en ik was op de fiets onderweg, vanuit Zevenbergen naar huis in Oudenbosch. Mijn telefoon ging. Ik stopte, nam op en hoorde mijn zoon. 'Mam, heb je de foto gekregen?' Ik zeg: 'Nee, want onderweg heeft je ouderwetse moeder geen wifi'. 'Nou, dan zeg ik ik het je nu. Vanmorgen is je kleinzoon geboren.'



Dit was heel bijzonder. Vanaf mijn 86-jarige moeder onderweg naar huis horen dat je zelf oma bent geworden. Ons leven is heel erg veranderd sinds de geboorte van Justin. Het is nog mooier geworden."