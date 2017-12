'Zwemdiploma voor mijn zoontje, na veel operaties en jaren tobben' [MIJN 2017]

EINDHOVEN - 2017 was niet alleen een bewogen nieuwsjaar. Veel Brabanders zullen dit jaar niet snel vergeten, omdat zij in hun eigen leven hoogte- en dieptepunten kenden. Tientallen mensen reageerden op de oproep om hun meest bijzondere moment van het jaar te delen met ons. Negen verhalen delen we met de rest van Brabant. Vandaag de volgende drie verhalen.

1. Mieke Breuer-Valkenswaard

"Mijn allermooiste moment was toen op 14 maart mijn kleinzoon werd geboren. Nu overkomt het heel veel mensen, maar de geboorte van dit kindje bracht heel veel geluk in het gezin van mijn dochter en schoonzoon. Mijn schoonzoon heeft namelijk een heel zware operatie moeten ondergaan. Hij had een hartaneurysma. Door de gevolgen van deze zware operatie kan hij zijn werk niet meer doen . Dat is een hele klap voor een jongeman van in de dertig.



Nu zorgt hij voor onze kleinzoon als mijn dochter gaat werken. Hij doet dat geweldig. Het kleine manneke is het beste wat hen in jaren is overkomen."



2. José van Tilburg-Hulten

"Mijn meest bijzondere moment van 2017 is dat mijn oudste zoontje Joey, acht jaar, op 2 december zijn zwemdiploma A en B in één keer heeft behaald binnen het jaar, nadat hij jarenlang flink heeft getobd en meerdere operaties heeft ondergaan vanwege KNO- en luchtwegproblemen. Zo krachtig, zo sterk, zo trots en zo ontzettend verdiend!"



3. Ria van Stiphout-van Kemenade-Helmond

Dat ik op de leeftijd van 66 nog een opleiding ben begonnen voor voedingsspecialist en nu nog een praktijk wil beginnen is voor mijn omgeving niet te begrijpen, maar ik vind dat ik dat moet doen. Ik ben namelijk een diabetespatiënt en ondanks dat ik sport en gezond eet, zag ik mijn gewicht gestaag omhoog gaan . Maar mij ontbrak het aan kennis om iets aan mijn gewicht te doen.





Tot ik op een dag een gesprek had met een medesporter, die ook diabetespatiënt wa. Hij vertelde dat hij zijn voedingspatroon had veranderd en nu was afgevallen en insulinevrij was. Zijn verhaal triggerde mij om ook mijn voedingspatroon te veranderen.





Ik ben op zoek gegaan naar een gezond voedingspatroon dat bij mij past. Het werd een lijdensweg van een jaar. Voor en na elk recept dat ik uitprobeerde, moest ik bloed prikken om de glucose te testen, tot mijn vingers stuk waren van het prikken. Maar na een jaar ben ik 12 kilo afgevallen en insulinevrij.





Om meer kennis te vergaren en zo mensen bij te staan met mijn kennis en ervaring ben ik de opleiding voedingsspecialist/ gewichtsconsulent begonnen en deze heb ik met succes afgerond."