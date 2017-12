'Wie had gedacht dat het ondanks het leeftijdsverschil stand zou houden?' [MIJN 2017]

EINDHOVEN - 2017 was niet alleen een bewogen nieuwsjaar. Veel Brabanders zullen dit jaar niet snel vergeten, omdat zij in hun eigen leven hoogte- en dieptepunten kenden. Tientallen mensen reageerden op de oproep om hun meest bijzondere moment van het jaar te delen met ons. Negen verhalen delen we met de rest van Brabant. Vandaag de laatste drie verhalen.

1. Betsie van den Heuvel-Oirschot

"Mijn bijzondere moment is de geboorte van onze kleindochter Mila, op 11 mei 2017. Er zijn heel veel mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en dat ook zo bijzonder vinden, dat weet ik zeker.



Dat hoor je vaak terug van de oma’s en opa’s! Nu weet ik hoe dat voelt, helemaal geweldig. En we hebben natuurlijk het knapste kleinkind van de hele wereld:) We sluiten 2017 af, als een hele trotse opa en oma."



2. Anita Taks-Dongen

"Na een zeer heftige burnout in 2016 heb ik in 2017 na 26 jaar afscheid van Euretco (van origine Bredaas bedrijf, vroeger Samen Sterk) genomen. Ik ben vervolgens weliswaar in de ww terechtgekomen, wat als 54-jarige geen makkelijke situatie is, maar gaandeweg dit jaar ben ik gaan beseffen dat ik mijn leven terug heb!



Dus ondanks de druk van het zoeken en creëren van nieuwe arbeidsinvulling heb ik in 2017 een fantastisch mooi jaar."



3. Marjo Krebbekx-Steenbergen

"Mijn mooiste moment dit jaar was het moment waarop mijn toekomstige partner en ik onze geregistreerd partnerschapspapieren ingevuld hebben. Het moment waarop we de datum van 15 januari 2018 vastlegden als onze datum. Wie had vier jaar geleden ooit gedacht dat toen wij elkaar leerden kennen en een best wel groot leeftijdsverschil was, dat dit stand zou houden. Onze omgeving vast niet.



Zij op school, ik een baan. Zij nog thuis, ik zoekend naar een koopwoning. Ik als zelfstandige logerend bij mijn schoonmoeder. Ik gelukkig al een poos van school af, weer ondersteunend in schoolprojecten.



In vier jaar tijd hebben we veel goede en slechte momenten met elkaar meegemaakt, maar het samen overwonnen. Vier jaar late gaan we trouwen in de gemeente waar ik werk, sterker nog, in het gebouw waar ik werk.



Die dag: het invullen van de papieren en het terugdenken aan al die jaren was mijn mooiste moment van 2017. Ik ben trots op ons!"