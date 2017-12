EINDHOVEN - De beste stem van Nederland, de slimste mens en de mooiste ‘miss’ van het land. Brabanders schreven het afgelopen jaar nogal wat titels en prijzen op hun naam. Dit zijn een aantal van die geluksvogels van 2017. Lang niet allemaal, want geloof ons het waren er veel!

Pleun wint The Voice of Holland

Ze werd na haar eerste auditie al de Adele van Nederland genoemd. En was meteen een van de favorieten. Het kwam voor weinigen als een verrassing dat Pleun Bierbooms uit Nuenen dit jaar The Voice of Holland won.



Julia van Helvoirt uit Tilburg won het zesde seizoen van Idols.

Een Brabants feestje bij Holland's Got Talent: dansgroep The Fire uit Eindhoven kwam als winnaar uit de bus, maar ook nummers 2 en 3 waren 'van ons'.

Max uit Roosendaal en Jannes uit Berkel-Enschot mochten met boyband Fource naar het Junior Eurovisie Songfestival.

Ze was overigens lang niet de enige talentenjachtwinnaar:

Jos wint bijna een miljoen dankzij visioen

Als hij mee mocht doen, wist hij al precies welk koffertje hij moest hebben: nummer 14. Met dat getal in gedachten werd de 64-jarige Jos uit Breda wakker. Hij ging naar het tv-programma Miljoenenjacht en mocht uiteindelijk ook meespelen. Hij won een megabedrag van 925.000 euro.



Bij het casino in Breda sleepte iemand 1,7 miljoen euro in de wacht.

Bewoners van de Weidestraat in Rosmalen wonnen samen twee miljoen euro in de Postcode Loterij.

De Bredase student Josine Bom raadde het geluid bij Qmusic en kreeg 37.800 euro.

Er wonnen meer Brabanders flinke geldbedragen:

Nicky Opheij gekroond tot Miss Nederland

De mooiste vrouw van het land woont in Brabant. De 22-jarige Nicky Opheij uit Handel werd gekroond tot Miss Nederland. Ze mocht in Las Vegas meedoen aan de internationale verkiezing. Die won ze niet, maar toch moest er gefeest worden.



Bart Koene uit Schijf kreeg een Emmy Kids Award voor de jeugdserie 'Kasper en de Kerstengelen', die hij bedacht en schreef.

Charlotte Driessen uit Breda haalde een Independent Documentary Award binnen met een docu over haar 5-jarige neefje met een afwijking.

De film 'Of ik gek ben' van regisseur Frank Lammers uit Mierlo won een Amerikaanse én Indiase filmprijs.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit Breda won de finale van het tv-programma De Slimste Mens. Omroep Brabant deed het even dunnetjes met hem over en testte hoe slim hij is als het over onze provincie gaat.Dijkhoff heeft niet alleen de brains, maar ook de looks. Hij werd dit jaar door tijdschrift Esquire uitgeroepen tot best geklede man Hans Spitsbaard won het vijfde seizoen van Heel Holland Bakt . De 22-jarige student is de jongste winnaar ooit. Hij presteerde week op week goed. Voorlopig is hij wel van plan zijn studie Technische Bedrijfskunde in Den Bosch gewoon af te maken en gaat hij niet meteen het bakkersvak in.Het was een goed jaar voor rapper Boef uit Tilburg. Sofiane Boussaadia was met 4,6 miljoen streams de meest gestreamde artiest op één dag in Spotify. Hij haalde prijzen binnen op de 3FM Awards FunX Music Awards en Xite Awards . Hij won awards als Best Video en Best Song met zijn single Habiba.Een grote soes, helemaal gevuld met slagroom en overgoten met heerlijke pure chocolade. Oftewel: de Bossche Bol. Loopt het water je al in de mond? Bij veel Nederlanders wel. De 'sjekladebol' is namelijk de favoriete lokale lekkernij van Nederland.De klas van juf Kiet uit Hapert werd een jaar lang gevolgd door twee documentairemakers. De lerares van basisschool Het Palet uit Hapert geeft les aan 25 gevluchte kinderen. De documentaire sleepte een Gouden Kalf in de wacht. Regisseur Martin Koolhoven uit Asten won ook zes gouden beeldjes met zijn grimmige western 'Brimstone', waaronder die van Beste Film en Beste Regie.Er werden nog meer prestigieuze filmprijzen gewonnen:

‘Oer-Brabander’ Frank Lammers krijgt Cultuurprijs

Frank Lammers kreeg ook de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Mierlonaar ontving de prijs vanwege zijn grote en bijzondere prestaties voor de Brabantse cultuur.



