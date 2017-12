Dit hadden wij ook niet kunnen bedenken: opmerkelijk nieuws van 2017

EINDHOVEN - Soms zie je nieuws van mijlenver aankomen, maar toch komt de redactie van Omroep Brabant ook elk jaar weer verhalen tegen die we zelf niet hadden kunnen bedenken. En zo tegen het einde van het jaar is er niets leuker dan daar nog even op terug te kijken. Dit waren een aantal opmerkelijke nieuwsverhalen van 2017.

Eieren zijn gezond?

De fipronilcrisis sloeg de meeste Brabantse boeren gelukkig over. Maar Cees uit Breda zal hem nooit vergeten. De Bredanaar had van de diëtist net een eierdieet gekregen. Na een week en meer dan 30 eieren kwam hij erachter dat hij eieren met de code 'X-NL-40155XX' had gegeten: fiproniel-eieren. Cees: “Ik heb al veertig jaar met de loterij meegedaan. Nooit prijs, maar nu was het bingo.”

Lekkerder dan je zou denken

Er was al de discodel, de frikandellenvlaai en de krokodel. Maar de absolute winnaar qua creatieve snacks is toch wel de sinterdel. Een frikandel in de vorm van een S, met mayonaise, speculaaskruimels en pepernoten. Volgens bedenker Freek Haverman uit Breda is hij lekkerder dan je zou denken.



Je staat op mijn tas

Denise Stoopen heeft dwerggroei. De Eindhovense studente is 30 jaar oud en slechts 1,29 meter lang. En dat maakt je leven niet altijd even gemakkelijk, want alle openbare ruimtes zijn ingericht op mensen van gemiddelde lengte. Om dat probleem op te lossen ontwierp Denise een rugzak die je ook als krukje kunt gebruiken. Al is het maar om bij de geldautomaat te kunnen.



De 16-jarige Wesley Vervloet uit Roosendaal is een enorme fan van Symbolica, de nieuwe attractie in de Efteling. Zijn liefde voor de attractie is zo groot dat hij deze al tweehonderd keer bezocht. Om dat recordaantal te bereiken moest hij ook al ruim vijftig uur in de rij staan. Maar een echte liefhebber heeft iets over voor zijn passie.

Een schot in de roos

Geef de 97-jarige Ria van Dijk uit Tilburg een kermisgeweer in handen en ze schiet de roos helemaal aan gort. Al vanaf haar zestiende bezoekt Ria de kermis en haar favoriete attractie is het prijsschieten. Na 81 jaar oefenen is ze een absolute professional.



Rijexamen als nachtmerrie

Zelfs in haar ergste nachtmerries zal de leerlinge die rijexamen in Oisterwijk deed niet hebben zien aankomen wat er tijdens haar examen gebeurde. Haar auto werd namelijk geramd door een intercity. "Toen we de spoorweg opreden, sloeg de motor af", vertelde de instructeur. Hij kon samen met zijn leerlinge maar net op tijd uit de auto stappen.

Koning van Brabant

De video ging zo viraal als een griepepidemie: koning Willem-Alexander die tijdens een optreden van Guus Meeuwis op Koningsdag in Tilburg het nummer Brabant uit volle borst meezingt. Zou de koning misschien stiekem ook een zachte G verbergen? Het zou zomaar kunnen.



Miljoenenklacht

Arrold van den Hurk uit Son had 125.000 euro in the pocket bij het programma Miljoenenjacht en wilde absoluut doorgaan. Maar toen drukte hij door de zenuwen per ongeluk de rode stopknop in en dus moest hij stoppen. Daar nam Arrold geen genoegen mee. Hij nam een advocaat in de arm want dit was nooit zijn bedoeling geweest. Hij verloor de rechtszaak en dus moest Arrold het doen met die 125.000 euro. Arme Arrold.



Carnavalswagen kopen?

Nog op zoek naar een mooie versiering voor je tuin? Of alvast voorbereiden op de carnaval van volgend jaar? Na carnaval komen sommige wagens op Marktplaats te staan. Zoals de veelbesproken Ice Age-wagen uit Kruisland.



