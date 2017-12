EINDHOVEN - Veel supermarkten zijn tijdens de kerstdagen gewoon open. Hieronder vind je een overzicht.

Wie op eerste kerstdag nog een zak uien of een tube tandpasta nodig heeft, moet iets harder zoeken naar open winkels dan op tweede kerstdag. Maar niemand hoeft met de handen in het haar te zitten.



Let wel op: per supermarkt zijn de openings- en sluitingstijden verschillend. In sommige winkels kun je van acht tot acht terecht, maar er zijn er ook bij die alleen 's middags opengaan. Van de grote ketens zijn vooral de Jumbo en Albert Heijn op veel plekken open.





Staat de supermarkt in jouw gemeente er niet bij? Kijk dan op de website van Jumbo Albert Heijn of Lidl.