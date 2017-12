HELMOND - Zonder subsidie runnen ze vol passie hun eigen voedselbank: Stichting Hart voor Minima. Onder meer door hun tomeloze inzet zijn Patrick en Miranda Verkoelen uit Helmond verkozen tot Brabanders van het Jaar. Tijdens een feestelijk diner op kasteel Helmond werden de twee Helmonders gehuldigd. "De waardering die we nu krijgen, is echt geweldig."

Zes dagen in de week zorgen Patrick en Miranda Verkoelen ervoor dat zo'n 220 gezinnen in Helmond en omgeving een goed gevulde koelkast hebben met vooral verse producten van de supermarkt en de lokale bakker. Dat doen ze al drie jaar zelf, zonder subsidie. Dat dat gewaardeerd wordt, blijkt uit het enorme aantal stemmen dat de twee kregen voor de titel 'Brabander van het Jaar'.



De commissaris van de Koning Wim van de Donk mocht de prijs uitreiken.



Patrick en Miranda waren verbijsterd dat juist zij uit de genomineerden gekozen zijn door het publiek. Miranda: "We waren echt even stil." Zo beaamt ook Patrick. "Deze waardering is echt geweldig."De bezoekers van de Helmondse voedselbank gaven al eerder aan hoe belangrijk de twee zijn voor de stad. "Het is zo belangrijk om een volle koelkast te hebben. Dat je geen angst, maar zekerheid hebt dat je kunt eten 's avonds." Vooral het gegeven dat de twee voornamelijk verse producten leveren, wordt gewaardeerd. "Het zijn producten die gewoon niet betaalbaar zijn voor ons. Het is een grote aanvulling op wat ik zelf kan kopen."De uitzending 'Brabander van het Jaar' wordt de hele eerste en tweede kerstdag herhaald op Omroep Brabant.