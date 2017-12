EINDHOVEN - "We komen nu je luchthaven overnemen." Dat is wat de eigenaren van Kempen Airport in Budel te horen krijgen in oktober. De politie probeert daar een helikopterkaping te voorkomen. Het is één van de hoogtepunten van het Brabantse nieuws dit jaar.

Met een speciaal document blikken we terug op het Brabantse nieuws van 2017. Het nieuws dat gevuld werd met emotionele hoogtepunten, zoals het wereldkampioenschap van Michael van Gerwen aan het begin van het jaar. Maar 2017 kende ook verdriet. Zo overleed de 6-jarige Tijn uit Hapert aan de gevolgen van hersenstamkanker.



Met deze scrolly blikken we terug op een bewogen Brabants jaar. Klik op onderstaande afbeelding en scroll door de nieuwsvolle maanden.