Geloof het of geloof het niet: het Omroep Brabant Kerstverhaal 2017 gaat over nepnieuws

EINDHOVEN - Het fenomeen ‘nepnieuws’ bestaat al veel langer dan je misschien wel denkt. Ruim 2000 jaar geleden hadden ook Jozef en Maria er al mee te maken. Dat blijkt uit het kersverse kerstverhaal van Omroep Brabant.

Misleidende berichten, reclamepraatjes en informatietrollen waren toen ook al een hinderlijk onderdeel van het dagelijks leven. En de toenmalige Romeinse keizer blijkt wel heel veel overeenkomsten te hebben met een wereldleider in 2017.



