AMSTERDAM - Willem II heeft de laatste wedstrijd van 2017 niet kunnen winnen. De Tilburgse ploeg kwam tegen Ajax op voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 3-1 van de Amsterdammers.

90' Afgelopen. Willem II hield lang stand, maar verliest uiteindelijk met 3-1 van Ajax.



87' Ajax krijgt nog een grote kans op een vierde treffer. Mattijs Branderhorst voorkomt dat, hij stopt de inzet van Hakim Ziyech. De middenvelder schiet niet veel later van afstand, weer doet Branderhorst zijn werk goed.



81' GOAL! Over en sluiten voor Willem II. David Neres maakt de derde Ajax-treffer. De Braziliaan staat in buitenspelpositie als hij de bal krijgt, maar scheidsrechter Jeroen Manschot fluit niet.



72' GOAL! Kasper Dolberg zet Ajax op een 2-1 voorsprong. De Deense spits tikt de bal simpel binnen na een prachtige actie van David Neres.



70' In de Amsterdam ArenA denkt het publiek dat Matthijs de Ligt de 2-1 maakt, maar het schot van de verdediger komt in het zijnet.64' GOAL! Ajax komt weer op gelijke hoogte. Mattijs Branderhorst keept een goede wedstrijd, maar moet het antwoord schuldig blijven op een fraai schot van Justin Kluivert: 1-1.63' Hoofdrol voor Mattijs Branderhorst. De Willem II-goalie voorkomt een doelpunt. Hij reageert goed op een kopbal van invaller Siem de Jong.60' Nog een kans voor David Neres. De buitenspeler kopt een voorzet van Hakim Ziyech al vallend in de handen van Mattijs Branderhorst.59' Kans voor Ajax, maar David Neres krijgt de bal niet voorbij Mattijs Branderhorst en enkele Willem II-verdedigers.53' GOAL! Fran Sol zet Willem II op voorsprong. In het strafschopgebied krijgt hij de tijd om uit te halen, Andre Onana heeft geen antwoord op de inzet van de Spaanse spits.48' Crowley krijgt drie minuten na zijn entree direct geel. Hij haalt Hakim Ziyech onderuit en voorkomt daarmee een gevaarlijke counter.46' De tweede helft is begonnen. Bij Willem II één wijziging. Daniel Crowley is in het veld gekomen, Ismail Azzaoui is in de kleedkamer gebleven.45' Een fluitconcert als scheidsrechter Jeroen Manschot fluit voor de rust. Willem II staat nog altijd op 0-0 in Amsterdam.45' Enorme kans voor Willem II na geblunder van Ajax-doelman Andre Onana. De keeper speelt de bal uit het niets in de voeten van Ismail Azzaoui. De aanvaller kapt, draait en schiet. Onana kan ziujn fout herstellen en brengt redding.39' Gedwongen wissel bij de thuisploeg. Klaas Jan Huntelaar verlaat geblesseerd het veld, Kasper Dolberg is zijn vervanger.31' Weer een redding van Mattijs Branderhorst. Hakim Ziyech krijgt alle tijd om aan te leggen, De Willem II-goalie bokst het geplaatste schot van de Ajacied goed naar de zijlijn.28' Goede redding van Mattijs Branderhorst op een vrije trap van Ajax-middenvelder Hakim Ziyech. De doelman houdt zijn doel schoon.25' Willem II komt goed weg als Klaas Jan Huntelaar een teenlengte te kort komt op een voorzet van Hakim Ziyech. De bal schiet daardoor voorlangs.19' Schietkans voor Ismail Azzoui. De aanvaller raakt de bal helemaal verkeerd, zijn schot gaat hoog en ver naast.16' Eerste echte dreiging van Willem II. Frenkie de Jong kopt een voorzet corner, voor Fran Sol gevaarlijk kan worden. Corner levert niets op.8' Enorme kans voor Ajax. Op aangeven van Hakim Ziyech staat Donny van de Beek volledig vrij voor Mattijs Branderhorst. De middenvelder schiet hoog over.5' Rare actie van voormalig Willem II-speler Mitchell Dijks. Een vrij lompe overtreding op Ismail Azzaoui.1' Willem II trapt af in Amsterdam, waar niet veel later de thuisploeg de eerste kans krijgt. Een snelle openingstreffer is het niet, de bal gaat via een Willem II-speler over de achterlijn.Willem II-trainer Erwin van de Looi kan in de Amsterdam ArenA geen beroep doen op Bartholomew Ogbeche. De spits raakte geblesseerd in het bekerduel met RKC Waalwijk en is daardoor afwezig.