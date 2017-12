TILBURG - De politie is zondagmiddag druk met hun onderzoek in de Hoogvensestraat in Tilburg, waar zaterdagavond een dode vrouw werd gevonden. De ME is begonnen met het uitkammen van de complete wijk. Omwonenden reageren geschrokken op het voorval: "Ik kan me niet voorstellen dat iemand zoiets zou doen."

Het zou volgens buurtbewoners gaan om een vrouw van 58 jaar uit Tilburg-Noord. De politie houdt rekening met een misdrijf maar wil verder niks over de zaak kwijt. Wie de vrouw is, is inmiddeld bekend, maar dit wordt pas op eerste kerstdag naar buiten gebracht.



Er wordt uitgebreid buurt- en sporenonderzoek gedaan. De ME helpt hierbij met 25 man. Ze onderzoeken tuintjes en daken en tillen deksels van rioolputjes op, op zoek naar aanwijzingen.Zondag is het een komen en gaan in de Hoogvensestraat. Twee vrouwen komen met de auto twee rode rozen neerleggen. "Het was een hele lieve vrouw, ik kan me niet voorstellen dat iemand zoiets zou doen", vertelt een van hen.Een andere bewoner vertelt hoe de vrouw gevonden is. "Mijn buurvrouw liet de hond uit en vond haar toen. Ze dacht dat het een dronken vrouw was, gevallen ofzo. Ze lag met haar hoofd in het bloed en had een wond op haar hoofd." Vervolgens zou een hele groep vrouwen toegesneld zijn om te helpen.Een andere buurtbewoner meldt dat er veel verhalen de ronde doen over het voorval: "Er gaan in de supermarkt verhalen dat haar keel door was gesneden" vertelt hij.De politie is onder andere bezig met het verzamelen van camerabeelden. Een man komt een USB-stick met camerabeelden aan de recherche overhandigen. Volgens hem staan er opvallende beelden op. "Een jonge meid, in de twintig, stond met drie mannen ruzie te maken. Een paar minuten daarna is het waarschijnlijk gebeurd", aldus de buurtbewoner.