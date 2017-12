EINDHOVEN - De politie heeft de afgelopen week twee invallen gedaan in Eindhovense kraakpanden. Op Facebook doet ze verslag van hun bevindingen en die liegen er niet om. De bijgevoegde foto's maken het beeld er ook al niet fraaier op...

Het eerste adres waar de politie donderdag een kijkje nam, was in de Bilderdijklaan. "Op het moment dat wij het pand betraden kwam er al een enorme penetrante lucht ons reukorgaan binnen. Al snel werd duidelijk waar deze lucht vandaan kwam. De vloer lag zowel beneden als boven bezaaid met menselijke uitwerpselen", zo valt te lezen.



Kinderzwembadje

Maar daar houdt het nog niet op: "In een van de ruimtes hadden zij een kinderzwembadje staan dat zij (net zoals de vloer) gebruikten als toilet."



Verder lezen we over ondergekalkte muren, etensresten en smerige matrassen. Ook werden er spullen aangetroffen waarvan de politie vermoedt dat ze gestolen zijn.



Voor de inval was nog onduidelijk of het gebouw een kantoorpand zou worden of tegen de vlakte zou gaan. Volgens de politie is dat inmiddels wel duidelijk: "Het pand is zo geruïneerd van binnen dat het niet anders kan dan dat het gesloopt gaat worden."



Pandje twee

Ook in het tweede pand, aan de Dommelstraat in Eindhoven vond de politie spullen die mogelijk van diefstal afkomstig waren.



Dit tweede pand had ook al een bestemming. Het kraken van zo'n pand is dan ook verboden. De politie spreekt op Facebook van een goede samenwerking tussen politie en de gemeente Eindhoven. De krakers in beiden panden is verzocht ergens anders hun heil te gaan zoeken.