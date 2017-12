OIRSCHOT - Vooruit. Voor deze ene keer mag het. Ongegeneerd bij mensen naar binnen gluren. Zo'n veertig inwoners van Oirschot hebben de vensterbank vrijgemaakt voor een nieuwe kerststallenroute. Ook in de kerk en in museum De Vier Quartieren zijn kerststallen te bewonderen.

Jacqueline van de Ven spaart kerststallen samen met een vriend. "Ik ga overal kijken in de regio en elk jaar koop ik wel een kerststal van de Wereldwinkel. Mijn vriend loopt alle vlooienmarkten af."



Langs alle deuren

Bij Museum De Vier Quartieren in Oirschot kunnen de mensen de plattegrond afhalen. "Het is echt een leuk initiatief," vertelt Berrie Raaijmakers van het museum. "We moesten de mensen in eerste instantie wel een beetje overhalen om mee te doen."



En dus ging Jacqueline van de Ven en een paar andere vrouwen langs alle deuren in Oirschot om te vragen of ze haar kerststalletje neer kon zetten. Sommige bewoners hebben enthousiast hun eigen kerststal achter het raam gezet.



Van Ghana tot Vietnam

De kerststalletjes komen vanuit de hele wereld. Maar het meest bijzondere vind Jacqueline van de Ven het kerststalletje uit Ghana, te bewonderen in de kerk.



De kerststallenroute is de komende weken nog te lopen in Oirschot. Bijna alle kerststalletjes zijn nog tot 6 januari te zien.