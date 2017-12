ALMKERK - Het beroemde lichtevenement GLOW in Eindhoven heeft er een klein zusje bij! In Almkerk wordt tot en met zaterdagavond 30 december Kunstlicht Almkerk gehouden. Geïnspireerd door GLOW hebben de dorpsbewoners meer dan twee jaar gebouwd aan een eigen versie van ‘spelen met licht in het donker’. Twintig, vaak reusachtige lichtobjecten, domineren het straatbeeld in Almkerk als het buiten pikdonker is.

De grootste lampenkap ter wereld staat niet (zoals je zult verwachten) in lichtstad Eindhoven, maar in het kleine dorp Almkerk. “Het is echt de grootste van de wereld, dat hebben we nagevraagd en er zit één gigantishe lamp in”, vertelt Bart Monster van de organisatie. “De lampenkap is één van de vele publiekstrekkers. We hebben echter ook een schitterend lichtorgel dat met gekleurd licht reageert op de tonen en heftigheid van de muziek.”



Het lichtorgel staat niet geheel toevallig achter de kerk. Als het orgel klaar is met spelen applaudisseert het publiek dat voor het orgel staat. Om daarna weer van vooraf aan te beginnen.



Een bos met wapperende overhemden

In een pop-up café zijn gratis kaarten af te halen voor de looproute door het dorp. Die route leidt onder meer langs een donker bos waar overhemden en een eenzame trouwjurk in de bomen hangen. Op mysterieuze muziek en schitterend belicht dansen ze gezamenlijk op de wind. De sfeer is spookachtig.



“Dit lichtobject hebben we eerst getest met één overhemd. We wilden weten hoe zoiets er uit zou zien”, zegt Bart Monster. “De bovenste helft van de overhemden hebben we hard gemaakt met polyester met daarin ook de verlichting. Het onderste stuk is gewoon textiel gebleven dat mee kan dansen en wapperen op de wind en... het ziet er geweldig uit!”



Kunstlicht Almkerk

Van kleurrijke bollen op een stuk grasland, een aureool met twaalfduizend lichtjes tot en met een blauwe tunnel (tunnelvisie) op het water. Kunstlicht Almkerk is een mooi en gratis alternatief voor de kermisachtige kerstmarkten.