BREDA - Op de dag dat Serious Request op zijn eind loopt, loopt de actie van de ouders van nagellakheld Tijn uit Hapert nog even door. Zij lakken in het centrum van Breda volop nagels. Inmiddels zijn ze over de helft en is er al ruim 49.000 euro opgehaald.

Lakken, lakken, en nog eens lakken. De ene na de andere hand wordt door het gat in het glas gestoken. En dat betekent drukke tijden voor Ries, het broertje van Tijn. Want als 'Chef PIN', gaat hij over geld. En daar geniet hij van. "Omdat pinnen gewoon het belangrijkste is en je kunt de mensen helpen", zegt hij.

'Omdat ik Tijn lief vond'

En niet alleen Ries is druk, ook andere familieleden en vrienden zijn in de weer om het speciale streefbedrag van 77.777 euro bij elkaar te lakken. Elin, net zo oud als Tijn nu zou zijn geweest, helpt graag mee. "Omdat ik Tijn heel lief vond", zegt ze.



Voor de vader van Tijn zijn het mooie, maar soms emotionele dagen. "Maar dat hoort erbij. Als ik na een lange dag thuiskom denk ik wel na over wat er allemaal is gebeurd. De mooie woorden van mensen en de warmte. Dat raakt me dan wel heel erg."

Paarse nagels

Buiten laten mensen trots hun gelakte nagels zien. "Ik steun de actie van Serious Request eigenlijk ieder jaar, maar vorig jaar was wel heel bijzonder. Dan is het heel erg mooi dat ze er dit jaar mee doorgaan", zegt een vrouw die haar paarse nagels staat te drogen.



De nagellakactie duurt nog tot en met zaterdag.