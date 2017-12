AMSTERDAM - Willem II ging zondagmiddag onderuit tegen Ajax. De Tilburgse club kwam op voorsprong in Amsterdam, maar ging uiteindelijk met 3-1 onderuit.

Mattijs Branderhorst speelde ondanks drie tegendoelpunten een goede wedstrijd, hij hield Willem II met veel reddingen lang op de been. Tijdens de wedstrijd dacht hij niet dat het zijn wedstrijd zou worden. "Niet zozeer. Ik probeerde mijn ding te doen. Vooraf had ik het er met de keeperstrainer ook over gehad. Hij zei: 'Dit is een prachtige wedstrijd, zorg ervoor dat je je eigen wedstrijd speelt'. Dat is goed gelukt."



Toch kon Branderhorst daar kort na de wedstrijd niet van genieten. "Nee, nog even niet. Misschien dat het later tot me door gaat dringen. Maar op dit moment is het balen dat je het weer weggeeft tegen Ajax."



Jop van der Linden baalt flink van de nederlaag in Amsterdam. Er was wat te halen voor de Tricolores. "Dat gevoel hadden we in de rust al. En dan maak je in de tweede helft die 0-1 en begin je er nog meer in te geloven met z'n allen. Maar in de thuiswedstrijd hebben we ervaren dat ze dan een tempo hoger gaan spelen, dat gebeurde opnieuw. Het is balen dat we daar geen antwoord op hebben."Het is niet dat Van der Linden vooraf dacht dat er door de onrust binnen Ajax een grotere kans was op succes. "De bekeruitschakeling, het ontslag van de trainer. Natuurlijk zijn dat dingen die vast wel een beetje spelen in de groep bij hun. Maar aan de andere kant, het is wel Ajax. Wij moesten enorm goed zijn om hier te winnen. Een uur lang hebben we het heel goed gedaan. Alleen moet je dan niet één goal maken, maar twee."